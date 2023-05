Una piena forma cercata ed attesa ma mai ritrovata con continuità. Leonardo Spinazzola stenta a volare, in campo e nelle considerazioni della società. Affaticato, come gran parte della Roma, l’esterno italiano non è stato convocato da Tiago Pinto per discutere del rinnovo. Il contratto scade nel 2024, ad oggi nessun discorso è stato intavolato. Il motivo è semplice: Spinazzola può essere ceduto.

Il club sta valutando cosa fare con il terzino umbro e già sonda le alternative. In questi giorni la Roma sta studiando il profilo di Bensebaini del Mönchengladbach. Lo scrive il Corriere dello Sport.