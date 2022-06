Mercato, sondaggio della Roma per Sabitzer: Mourinho approva

Roma no stop. Tiago Pinto continua incessantemente a lavorare per regalare ancor più migliorie alla squadra di Mourinho. Soprattutto a centrocampo. Per la mediana c’è il nome di Marce Sabitzer. L’austriaco è in uscita dal Bayern Monaco, con la cui maglia ha disputato una stagione opaca (8 presenze da titolare).

Ciononostante, il possibile arrivo a Trigoria troverebbe l’approvazione dello Special One. Il tecnico giallorosso, infatti, è convinto che il curriculum dell’ex Lipsia possa fare al caso della Roma. Il Bayern chiede 15 milioni di euro.

Sabitzer non è però l’unica soluzione. A Trigoria guardano anche a Aouar e a De Paul. Per entrambi, però, le richieste dei rispettivi club sono altissime: per il primo il Lione chiede 40 milioni, mentre l’argentino non verrà fatto partire dall’Atletico per meno di 50. A scriverlo è il Corriere dello Sport.