Mercato, smentite Pedro-Genoa: l’ostacolo è l’ingaggio

Tuttosport – È tra gli esclusi di lusso della Roma di Mourinho ed è finito tra gli esuberi che Tiago Pinto sta cercando di piazzare. Pedro non rientra più nei piani del club giallorosso e si sta cercando una sistemazione per lui. In questo senso nei giorni scorsi si è parlato di un’ipotesi Genoa, sulla quale però arrivano smentite. L’operazione, anche in caso della formula del prestito, non sembra praticabile per via dell’ingaggio. Pedro guadagna infatti 4 milioni di euro, ingaggio fuori portata per le casse del club rossoblu.