Mercato, Smalling non rientra più nei piani dell’Inter: possibili offerte dalla Premier

Il richiamo della Patria. A tentare la partenza di Chris Smalling potrebbe essere qualche offerta dalla Premier League. In scadenza di contratto con la Roma, e con l’opzione di poter restare, il centrale inglese tenta di scrutare cos’ha da proporre il futuro. A dispetto di quanto radio mercato ha raccontato sin qui, per il Corriere dello Sport non c’è più la possibilità l‘Inter.

Smalling, infatti, non rientra nei piani del club nerazzurro, deciso – a detta del direttore sportivo Ausilio – ad optare magari per qualche giovane difensore. Resta però più che viva la possibilità di permanenza a Roma.