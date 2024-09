Chris Smalling ha appena firmato un contratto con l’Al-Fahya, club in Arabia Saudita, a riportarlo è Fabrizio Romano. Per il difensore inglese in uscita dalla Roma è pronto un biennale. Intanto i capitolini hanno annunciato il suo sostituto, Mario Hermoso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, Smalling andrà a guadagnare 5-6 milioni annui.