Il reparto difensivo della Roma potrebbe iniziare ad assumere una forma ben precisa. Sembra ormai cosa fatta l’acquisto di Smalling da parte della Roma. Come riporta Sky Sport, è pressoché quasi totale l’accordo col giocatore mentre per l’intesa col Manchester United manca veramente poco. Questione di giorni ormai, per una fumata bianca che assicurerebbe a Fonseca un leader.