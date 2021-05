Mercato, sirene inglesi per Mancini: Mourinho dirà la sua

Il mercato con l’Europeo subirà dei veri e proprio scossoni. Ci saranno giocatori che aumenteranno la loro valutazione, chi farà l’exploit e chi, invece, fallirà. Tra i giocatori in ballo ce ne saranno tanti anche della Roma. Su tutti c’è Gianluca Mancini. Per lui si fanno forti le sirene inglesi. Mourinho presto dirà la sua, ma non è da escludere che le strade si separino con soddisfazione reciproca.

C’è da vedere poi il contratto di Lorenzo Pellegrini. Ha una clausola da 30 milioni e gli estimatori non mancano. Nella fasi decisive della vicenda conterà anche molto l’orgoglio romanista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.