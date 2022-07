Justin Kluivert è tornato alla Roma ma non per restarci. L’esterno olandese, nonostante abbia iniziato ad allenarsi con il gruppo, resta in uscita. Infatti è rimasto fuori dai convocati di Mourinho per il ritiro in Portogallo. L’addio potrebbe arrivare presto dato che il Lione avrebbe manifestato un timide interesse per l’attaccante.