Mercato, si valuta Perin per il dopo Pau Lopez. Atalanta in vantaggio

La Roma continua a valutare l’idea di poter cedere, dopo soltanto un anno dal suo arrivo nella Capitale, Pau Lopez. Il rendimento del portiere spagnolo in Italia, infatti, non ha convinto e la dirigenza romanista si guarda intorno per la porta. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, uno dei profili che piace alla Roma è Mattia Perin, che è pronto a cambiare squadra in estate. Il portale specializzato in mercato aggiunge però che sul laziale c’è anche l’Atalanta, con Gasperini che ha già lavorato a stretto contatto con Perin ai tempi del Genoa ed al momento i bergamaschi sono in vantaggio.