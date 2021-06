Mercato, si complica per Italiano alla Fiorentina: torna calda la pista Fonseca

Dopo la risoluzione contrattuale con Gattuso, la Fiorentina aveva deciso di non incontrare Paulo Fonseca, preferendo puntare invece su Vincenzo Italiano. Il patron del club viola infatti, Rocco Commisso, avrebbe voluto prendere un allenatore giovane e aveva perciò deciso di trattare con lo Spezia per il tecnico. La Fiorentina aveva offerto delle contropartite per ovviare alla clausola di un milione di euro per poter liberare l’allenatore, ma i viola non vogliono pagare la penale e la trattativa rischia di saltare. Torna calda perciò la pista Fonseca, che non ha trovato a sua volta nessun accordo con il Tottenham. Lo riporta SportItalia.