Sembra complicarsi la situazione per l’affare Marcos Leonardo. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, il Santos sarebbe vicino al chiudere una trattativa che non può rifiutare. Deivid Washington è vicino alla cessione, il Chelesa avrebbe offerto circa 20 milioni e il Santos è pronto ad accettarla. Questo ovviamente complicherebbe ancora di più la trattativa con la Roma per Leonardo. I giallorossi hanno alzato l’offerta a 18 milioni complessivi, ma manca l’accordo sulle modalità di pagamento.