Mercato, si complica il passaggio di Florenzi alla Fiorentina, i viola puntano Zappacosta

Prosegue il calciomercato della Fiorentina, che punta a rinforzare il pacchetto difensivo. Oltre a Thiago Silva, che potrebbe arrivare in viola a parametro zero, la dirigenza del club toscano sta pensando ad un acquisto per la fascia destra. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di ieri i dirigenti della Fiorentina hanno incontrato Alessandro Lucci, agente tra gli altri di Davide Zappacosta. Proprio il terzino del Chelsea, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Roma, potrebbe essere il nome caldo per la corsia esterna. L’idea è quella di intavolare una trattativa per il prestito con i blues. Più complicato, invece, arrivare ad Alessandro Florenzi, che al momento sembra vicino all’Everton di Carlo Ancelotti.