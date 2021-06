Mercato, si cerca un difensore: Mourinho indica Diego Carlos

La Roma si guarda le spalle. Nonostante la presenza di quattro centrali – Mancini, Ibanez, Kumbulla e Smalling – il club giallorosso è alla ricerca di un altro innesto difensivo. Interessano Botman del Lille (25 milioni) ed il solito Akè. Mourinho, però, ha già identificato il profilo adatto. Si tratta di Diego Carlos del Siviglia. Il difensore brasiliano, 28 anni, costa circa 30 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero.

In questa stagione è sceso in campo 46 volte, trovando anche un gol in Liga. Diego Carlos è arrivato in alto con i sacrifici. Fino all’età di 17 anni lavorava come muratore e venditore di giocattoli per aiutare la famiglia, finché non è stato notato dal Madueira, squadra della terza serie carioca.