La Roma accelera sul mercato in queste ultime settimane estive, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa completa e competitiva per l’inizio della nuova stagione. Dopo i colpi già messi a segno, i giallorossi puntano ora a un rinforzo di grande livello per l’attacco, e la pista che porta a Jadon Sancho sembra sempre più concreta.

Secondo quanto riportato da Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, la trattativa tra Roma e Manchester United per l’esterno offensivo inglese avrebbe registrato una svolta decisiva. Dopo giorni di dialoghi e valutazioni, Sancho si sarebbe convinto ad accettare il progetto giallorosso, affascinato dall’idea di rilanciarsi in Serie A.

Un ruolo fondamentale lo avrebbero avuto i Friedkin, proprietari del club, che sarebbero intervenuti in prima persona per sbloccare l’operazione e favorire la chiusura positiva dell’affare. La telenovela Roma-Sancho, dunque, sembra ormai vicina al capitolo finale.