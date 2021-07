Mercato, si avvicina Matias Vina: a 15 milioni si può chiudere

Per il dopo Spinazzola la Roma punta forte su Matias Vina del Palmeiras. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sarebbero più vicini al laterale ed avrebbero offerto 10 milioni + 2.5 di bonus. Offerta ancora ritenuta bassa dal club uruguaiano che vorrebbe incassare di più dalla cessione, dovendo girare al Nacional de Montevideo il 50% della futura cessione. Si lavora per chiudere entro lunedì o martedì ad una cifra intorno ai 15 milioni. Non a caso il difensore è stato lasciato in panchina questa sera nella sfida contro l’Atletico Goianiense.