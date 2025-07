La Roma continua a lavorare intensamente per rinforzare la fascia destra e il nome in cima alla lista resta quello di Wesley. Il terzino classe 2003 del Flamengo è considerato il profilo ideale per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini e la dirigenza giallorossa ha deciso di accelerare i tempi.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha presentato al club brasiliano un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Una proposta importante, che testimonia quanto Wesley sia ritenuto centrale nel progetto tecnico per la nuova stagione.

In queste ore si attende la risposta ufficiale del Flamengo, che sta valutando la cessione del giovane esterno. Il club carioca potrebbe dare il via libera a breve, ma resta da capire se ci saranno rilanci o eventuali inserimenti da parte di altre squadre. Intanto a Trigoria cresce l’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.