Il finale di mercato continua a riservare più ostacoli che spiragli per la Roma, soprattutto sulle corsie offensive, dove le opportunità si assottigliano col passare delle ore. L’ennesimo segnale di quanto sia complicato intervenire in questa fase senza incastri favorevoli.

Secondo quanto riferito dall’Inghilterra e rilanciato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, il Tottenham avrebbe preso una decisione netta sul futuro di Mathys Tel. Il club londinese ha infatti comunicato alla Roma l’intenzione di trattenere il giovane esterno francese almeno fino al termine della stagione, chiudendo ogni spiraglio di uscita nel mercato invernale.

Una scelta che complica ulteriormente i piani di Frederic Massara, alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina dopo il progressivo sfumare di diversi obiettivi. Tel, classe 2005, era considerato un profilo ideale per caratteristiche e prospettiva, ma resterà a Londra fino a giugno, obbligando la Roma a guardare altrove.