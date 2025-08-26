Il mercato giallorosso vive ore caldissime a Londra, dove la dirigenza della Roma sta definendo le prossime mosse per rinforzare il reparto offensivo. Dopo giorni di trattative e attese, sembra sfumare definitivamente uno degli obiettivi più ambiziosi della sessione estiva.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Jadon Sancho ha detto no alla proposta della Roma. Il dialogo tra Frederic Massara e l’entourage del giocatore non ha portato alla fumata bianca: l’esterno del Manchester United non è convinto della destinazione e ha deciso di non accettare l’offerta. Di conseguenza, il club capitolino ha cambiato obiettivo e sta ora concentrando i propri sforzi su Tyrique George, attaccante classe 2006 del Chelsea.

Il giovane talento inglese ha dato un primo segnale di apertura alla Roma, ma la trattativa non è semplice: il giocatore non vuole partire in prestito e i giallorossi sono pronti a investire per acquistarlo a titolo definitivo. Su George, però, ci sono anche club di Bundesliga interessati, fattore che rende la corsa ancora più intensa.

Massara è rimasto a Londra per portare avanti i colloqui sia con il Chelsea sia con l’entourage dell’attaccante. L’obiettivo è sbloccare la trattativa nelle prossime ore e capire la reale fattibilità dell’affare, che in caso di esito positivo consegnerebbe a Gasperini un rinforzo giovane e di grande prospettiva.