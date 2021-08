Mercato, Sepe lontano da Parma: ci pensa anche la Roma

Il futuro di Luigi Sepe, con l’arrivo di Buffon, è sempre più lontano da Parma. A pesare sulle casse del club il ricco ingaggio del portiere da quasi un milione di euro. Krause sta cercando un club dove piazzarlo e in Serie A si muove qualcosa. Come riportato dal sito seriebnews.com Roma ed Inter guardano con interesse alla situazione.

I giallorossi lo prenderebbero come vice Rui Patricio, anche se in questo momento Mourinho ha grande fiducia in Fuzato. I nerazzurri devono vendere prima Radu per prenderlo come secondo di Handanovic.