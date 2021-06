Mercato, se il Milan non chiude per Giroud c’è l’idea Dzeko

Dopo aver rinnovato il contratto ad Ibrahimovic, il Milan sta cercando un’altra punta da affiancare, o alternare, allo svedese che fa fatica nel recuperare dall’infortunio al ginocchio. Tutti gli indizi portano ad Olivier Giroud, ma è da capire quanto il Chelsea si voglia liberare del calciatore a parametro zero dopo averlo rinnovato con la clausola.

L’offerta del Milan è ricca: biennale a 5 milioni a stagione. Se non dovesse arrivare al francese per i rossoneri si potrebbero aprire nuove strade ed una di queste porta il nome di Edin Dzeko. L’operazione, comunque, rimane difficile per gli alti costi dell’attaccante bosniaco. Lo riporta Sky Sport.