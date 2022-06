Mercato, sconto per Florenzi al Milan: novità anche su Zaniolo

Alessandro Florenzi non tornerà a Roma, questo è un dato di fatto. Dopo tanto peregrinare, il classe 1991 ha finalmente trovato il club che è disposto a investire su di lui, ma con uno sconto. Valencia e PSG non lo ritennero all’altezza mentre i rossoneri lo reputano un elemento essenziale nello scacchiere di Pioli, seppur considerato una valida alternativa. Così Paolo Maldini, secondo le indiscrezioni del giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, sembra aver raggiunto l’accordo con la Roma per il riscatto di Florenzi: dai 4,5 milioni pattuiti la scorsa estate si è scesi a 2,5 milioni. Sul fronte Nicolò Zaniolo, sempre secondo Daniele Longo, non si segnalano dialoghi tra Roma e Milan.