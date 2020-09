Patrik Schick è in quarantena. Dopo la positività di un membro dello staff della Nazionale, il ceco è stato costretto all’isolamento in via precauzionale. Come riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, l’attaccante aveva ricevuto l’ok dalla Federazione per partire quest’oggi in direzione Leverkusen al fine di effettuare le visite mediche. Slitta così la definizione della cessione.