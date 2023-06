Mercato, Scamacca ha detto si. Ora serve la formula per l’ok del West Ham

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) –Che le mosse del club giallorosso siano efficaci lo dimostra chiaramente un fatto: il primo acclarato oggetto del desiderio, Gianluca Scamacca del West Ham, ha già accettato la proposta di tornare a Trigoria, da dove è cominciata la sua avventura fuori dall’Italia. Resta lo scoglio più difficile: convincere la società inglese alle cessione in prestito, magari oneroso. Per questo si tengono in caldo anche altri profili, che potrebbero essere Zaha, svincolato dal Crystal Palace, e lo stesso Morata, che però potrebbe arrivare solo in prestito e il cui ingaggio non beneficerebbe del “decreto crescita” e quindi ci dovrebbe essere la collaborazione anche dell’ Atletico Madrid. Seguito anche Noah Okafor del Salisburgo, recente avversario in Coppa. Tutto ciò, mentre Abraham affronta la sua seconda settimana di fisioterapia dopo l’infortunio al ginocchio.

L’urgenza, perciò, resta arrivare ai 30 milioni di plusvalenze al 30 giugno. La cessione di Tahirovic all’Ajax per 8,5 milioni più il 15% di bonus e quelle imminenti di Volpato e Missori per una dozzina di milioni al Sassuolo rappresentano un bel passo in avanti, in attesa della vendita di Ibanez. A quel punto, quando il bilancio al 30 giugno sara sistemato nel migliore dei modi, anche Scamacca sarà più vicino.