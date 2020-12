Mercato, Scamacca fa gola alla Serie A. Per il Sassuolo vale 25 milioni di euro

Le prestazioni di Gianluca Scamacca non sono passate inosservate. Con i suoi gol sta provando a tenere a galla il Genoa, ma intanto la Serie A lo segue con attenzione. L’attaccante, che calcisticamente è nato nella Roma, è di proprietà del Sassuolo che lo valuta ben 25 milioni di euro.

Sul giovane c’è il Milan che ne ha parlato con la società neroverde questa domenica, in occasione della sfida di campionato. C’è concorrenza per i rossoneri visto che Scamacca è nel mirino anche di Fiorentina e Roma. L’ostacolo, per tutte queste squadre, è il prezzo. Lo riporta il sito di SportMediaset.