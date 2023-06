Tutte le strade portano a Roma, e Scamacca non vede l’ora di imboccarla per approdare alla corte di Mourinho. Secondo quanto appena riportato da Gianluca Di Marzio, domani 16 giugno ci sarà un incontro a Londra tra Tiago Pinto e gli agenti dell’attaccante per cercare di continuare la trattativa, sopratutto vista la volontà del calciatore che ha da tempo detto sì, ai giallorossi. Serve l’ok definitivo del West Ham per l’apertura alla formula del prestito.