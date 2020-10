Mercato, Sarri tratta la risoluzione del contratto con la Juventus: attenzione alla Roma

Tuttosport (F.Riva) – Maurizio Sarri smania dalla voglia di tornare a fare il mestiere che ama e sa che a breve gli si potranno presentare occasioni per tornare a svolgerlo ad alti livelli. Le indiscrezioni attorno al tecnico toscano sono già parecchie e si concentrano per lo più nel centro Italia: la Fiorentina, squadra a cui la sua famiglia è molto legata, ma soprattutto attenzione alla Roma. Fonseca è sotto esame e con il cambio di proprietà deve conquistarsi la posizione. Il profilo di Sarri sarebbe molto spendibile, così come pure quello del suo predecessore Massimiliano Allegri.