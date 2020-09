Mercato, Santon chiude le porte al Besiktas: il giocatore non convinto del trasferimento

La Roma è alla ricerca di una sistemazione per gli esuberi. Uno di questi è Davide Santon che sembra oramai in procinto di lasciare Trigoria. Nelle scorse settimane si era fatto sotto il Besiktas, uno dei club che lo cerca con maggior insistenza. Il club giallorosso, potrebbe anche pagare una parte dell’ingaggio del calciatore per permettere il trasferimento in Turchia. Però il terzino, secondo quando riporta il giornalista Nicolò Schira sul proprio account Twitter, non sembra essere convinto della destinazione, chiudendo di fatto ogni possibilità per i turchi, e preferirebbe aspettare il Genoa, che aveva mostrato un forte interesse nelle ultime ore.