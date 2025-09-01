Dopo svariate settimane di contatti e attese da parte dell’attaccante inglese ai corteggiamenti della Roma di Gasperini, ecco un aggiornamento da seguire con attenzione, ma senza allarmismi: Manchester United e Aston Villa stanno effettivamente discutendo di alcune trattative incrociate legate a Emiliano “Dibu” Martínez e a Jadon Sancho. Pur non essendo un colpo sensazionale, la situazione mostra i Reds decisi a portare avanti più opzioni entro oggi 1° settembre, giorno di chiusura del mercato estivo.

Stando a come riporta Fabrizio Romano, lo United ha già raggiunto un accordo sui termini personali con Martínez e ora intendono formalizzare l’approccio all’Aston Villa . In parallelo, i discorsi su Jadon Sancho continuano: l’ala inglese potrebbe essere utilizzata come contropartita nell’operazione per portare il portiere argentino a Old Trafford, sebbene il Villa non abbia preso una decisione definitiva e Sancho stesso stia valutando se accettare l’offerta immediata o esplorare altre opportunità, inclusi club al di fuori dell’Europa.