Renato Sanches nuovamente vicino alla Serie A. Dopo il lungo corteggiamento del Milan un anno fa, l’addio al PSG sembra essere vicino. Una delle squadre a cui è stato proposto il centrocampista, è la Roma. Come riporta calciomercato.com, José Mourinho sta valutando il suo profilo, se darà l’ok verranno allacciati i contatti con il club parigino. L’ingaggio è troppo, 6,5 milioni che la Roma non intende pagare. La proposta più opportuna sarebbe, un prestito con diritto di riscatto. La stessa formula optata per Wijnaldum la scorsa estate.