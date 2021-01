Mercato, saltato lo scambio Dzeko-Sanchez con l’Inter

Dzeko-Sanchez non si farà. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, lo scambio tra Roma e Inter non andrà in porto. Il general manager dei giallorossi, Tiago Pinto, si era recato a Milano per discutere con i nerazzurri di un possibile scambio tra i due calciatori, ma la differenza tra gli ingaggi ha pesato sulla riuscita della trattativa.