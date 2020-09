Il Watford nelle ultime settimane si è fatto avanti con insistenza per cercare di prendere Robin Olsen, rientrato alla Roma dopo il prestito al Cagliari. Sembrava che tutto procedesse per il meglio ma, come riportato da Il Tempo, il trasferimento del portiere svedese è saltato. Niente Premier League, al momento, con la società giallorossa che gli dovrà cercare una nuova sistemazione.