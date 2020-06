Mercato, Monaco su Sadiq, il Partizan Belgrado dovrebbe riconoscere il 10% della cessione alla Roma

Il direttore generale del Partizan Belgrado, Milos Vazura, ha parlato ai microfoni di Zurnal, rispondendo anche alle domande sul futuro di Umar Sadiq, attaccante classe ’97 con un passato giallorosso. Il nigeriano, che tanto bene ha fatto in stagione, era stato accostato più volte al Monaco dalla stampa francese. La Roma guarda con interesse agli sviluppi di questa trattativa, in quanto alla società capitolina spetta il 10% su una futura rivendita. Di seguito, le dichiarazioni di Vazura:

“Per quanto ci riguarda il mercato in uscita è già finito. A meno che Sadiq non se ne vada. E non scenderemo sotto i 15 milioni di euro“.