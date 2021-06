Improvvisa frenata nella trattativa tra Rui Patricio e la Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista del ‘Tempo’ Alessandro Austini riferite a TeleRadioStereo, il club giallorosso starebbe virando verso altri profili più giovani. Risulta dunque in stand-by l’estremo difensore portoghese che era ad un passo dall’accordo con la società. Potrebbe aver inciso la differenza per quanto riguarda la valutazione: gli inglesi chiedevano 12 milioni, la Roma non vorrebbe andare oltre i 7-8 più bonus.