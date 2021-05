Mercato, Rui Patricio in pole per la porta

Il grande ballo dei portieri alla Roma è appena cominciato. Tra Pau Lopez, Fuzato e Mirante la società non ha trovato il giusto numero uno e quindi si deve tornare sul mercato. Pau Lopez, con l’infortunio alla spalla, potrebbe rimanere, così come Fuzato per far parte del terzetto. Mirante, invece, andrà via a scadenza. Nei giorni scorsi si è parlato di Romero, Sommer e anche Buffon, ma, come riporta il sito calciomercato.com, il più avanti di tutti è Rui Patricio.

Leggi anche: Contattato anche Amelia per lo staff di Mourinho. Savorani potrebbe seguire Fonseca

Il portiere del Wolverhampton fa parte della scuderia di Mendes e può approdare alla Roma per circa 8-10 milioni di euro vista anche la scadenza del suo contratto nel 2022. Una spesa non folle per i Friedkin che così si potranno concentrare anche su altri ruoli.