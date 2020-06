Mercato, l’agente di Rugani: “Prematuro parlare di futuro, valuteremo insieme alla Juventus”

Nella giornata di domani la Serie A ripartirà, con i recuperi della sesta giornata di ritorno, ma intanto i club cominciano a programmare la sessione di calciomercato. Tra i nomi accostati alla Roma in questo periodo, c’è quello di Daniele Rugani, difensore centrale che potrebbe rientrare nei discorsi tra i due club, alle prese con dei possibili scambi. L’agente del centrale italiano, Davide Torchia, ha parlato del futuro del suo assistito, durante il suo intervento ai microfoni di TMW Radio. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Rugani è ancora un patrimonio di campo per la Juventus?

Per quanto riguarda le partite, in questi ultimi anni in cui la Juve è entrata tra i migliori dieci club d’Europa, ha avuto nella linea tre come Barzagli, Bonucci e Chiellini, per più di qualche anno i più forti d’Europa per come era assortito il trio. Togliere il posto in Nazionale a Zoff non è facile. Delle 250 partite che più o meno ha fatto la Juve in questo ultimo periodo, farne 120 non è poi così male, è quasi il 50%, e significa non essere stato una comparsa, ma aver dato un contributo. Poi si valuteranno tutte le opportunità a fine campionato, fermo restando che la Juve è sempre stata contenta del calciatore. A me di beneficenza non ne hanno mai fatta, e ognuno ha quello che si merita. Normale che ci sia una valutazione di questo tipo, ma con grande serenità perché parliamo di un giocatore che ama il club d’appartenenza, e preferisce sempre stare lì e lottare. Nella vita poi niente è per sempre, e se ci saranno opportunità le analizzeremo con la Juve, ma ora è prematuro.