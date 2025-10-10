La Roma continua a sognare in grande, ma senza perdere di vista la programmazione. Il primo posto in campionato ha dato entusiasmo all’ambiente e spinto la società a riflettere su come rinforzare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Come riportato da Leggo, Dan Friedkin, in questi giorni a Roma per impegni legati al progetto EFC e al nuovo stadio, ha fatto visita a Trigoria, dove ha avuto un summit con Gasperini, Massara e Ranieri. Durante l’incontro si è parlato anche di calciomercato, con l’obiettivo di dare al tecnico un nuovo rinforzo offensivo già a gennaio. Prima, però, sarà necessario sfoltire la rosa: Dovbyk, Baldanzi e Pisilli sono i principali candidati alla partenza.

Tra i profili seguiti, quello di Joshua Zirkzee è il nome che stuzzica di più Gasperini. L’olandese, acquistato dal Manchester United dopo l’exploit con il Bologna, non ha ancora trovato continuità in Premier League, ma resta un attaccante di grande qualità e prospettiva. L’ingaggio da 3,6 milioni di euro non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile: la Roma potrebbe coprirne circa la metà, con la formula di un prestito e diritto o obbligo di riscatto. Un’idea concreta che testimonia la voglia del club giallorosso di consolidare il suo progetto vincente.