In una fase di ricostruzione tecnica e programmatica, la Roma continua a lavorare su profili giovani e sostenibili su cui costruire il proprio futuro. La linea del club è chiara: valorizzare talenti emergenti e consolidare una base solida per il reparto arretrato, senza perdere di vista equilibrio economico e prospettiva.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Jan Ziolkowski gode della massima stima di Gian Piero Gasperini e della dirigenza giallorossa. Il difensore polacco viene considerato uno dei punti fermi del presente e del futuro della retroguardia. Durante la finestra invernale il suo nome è stato accostato a diverse società, con interessamenti concreti arrivati anche al suo entourage, ma a Trigoria non è mai stata presa in considerazione una cessione. Nemmeno l’ipotesi di un prestito, utile a garantirgli maggiore continuità, ha trovato apertura.

La posizione del club è rimasta coerente: Ziolkowski deve crescere all’interno del progetto tecnico avviato da Gasperini. Il tecnico, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani difensori, lo ritiene perfettamente funzionale alla propria idea di calcio. Per allenatore e società il centrale polacco rappresenta un investimento tecnico e patrimoniale, con un percorso in giallorosso che è soltanto all’inizio.