22:10 – Secondo Gianluca Di Marzio, la Roma non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente l’attacco da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo numero uno è Bryan Zaragoza: la dirigenza giallorossa è impegnata in una complessa trattativa a tre con il Celta Vigo, dove il giocatore si trova attualmente in prestito, e il Bayern Monaco, proprietario del cartellino.

Nonostante le richieste economiche elevate dei bavaresi, la Roma sta cercando l’incastro giusto sulle cifre per soddisfare la specifica richiesta del tecnico. Dopo gli innesti di Malen e Robinio Vaz, Gasperini ha individuato nello spagnolo il profilo ideale per completare il reparto offensivo e la società è intenzionata a fare un ultimo sforzo per chiudere l’operazione

La ricerca di Massara per l’ingaggio di un esterno sinistro sembra quasi essersi conclusa, infatti lo spagnolo Zaragoza è sempre più vicino alla Roma. La trattiva non è facile, poiché il giocatore è di proprietà del Bayern Monaco, ma è attualmente in prestito al Celta Vigo.

Secondo Nicolò Schira è già stato trovato l’accordo con il Celta Vigo, con la Roma che pagherà un indennizzo per la rottura del prestito. Inoltre Massara ha ottenuto l’approvazione del giocatore per un prestito fino a fine stagione di 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. In caso di acquisto il giocatore firmerà un contratto fino al 2030.

Secondo La Gazzetta Dello Sport in serata verrà data la risposta per la conclusione della trattativa.