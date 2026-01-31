La ricerca di Massara per l’ingaggio di un esterno sinistro sembra quasi essersi conclusa, infatti lo spagnolo Zaragoza è sempre più vicino alla Roma. La trattiva non è facile, poiché il giocatore è di proprietà del Bayern Monaco, ma è attualmente in prestito al Celta Vigo.

Secondo Nicolò Schira è già stato trovato l’accordo con il Celta Vigo, con la Roma che pagherà un indennizzo per la rottura del prestito. Inoltre Massara ha ottenuto l’approvazione del giocatore per un prestito fino a fine stagione di 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. In caso di acquisto il giocatore firmerà un contratto fino al 2030.

Secondo La Gazzetta Dello Sport in serata verrà data la risposta per la conclusione della trattativa.