La Roma mette a segno un colpo importante sul mercato, portando avanti una trattativa che nelle ultime ore ha subito una forte accelerazione. Un’operazione costruita passo dopo passo, prima con il giocatore e poi con i club coinvolti, fino alla svolta definitiva.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto l’accordo verbale tra la Roma e il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza, con conseguente scambio di documenti tra le parti. L’operazione si chiude sulla base di un prestito con clausola di riscatto che diventerebbe obbligatoria in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il Celta Vigo, club presso cui il calciatore era in prestito, riceverà un compenso per la risoluzione anticipata dell’accordo, mentre il Bayern ha accettato la formula proposta dai giallorossi. Dopo l’intesa con il giocatore, arrivata nei giorni scorsi, anche l’accordo tra i club è ormai definito: Zaragoza è pronto a diventare un nuovo rinforzo per Gasperini.