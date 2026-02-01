La Roma piazza il colpo in attacco e chiude per Bryan Zaragoza. Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo verbale con il Bayern Monaco per l’esterno spagnolo, pronto a mettersi a disposizione di Gasperini per la seconda parte di stagione. Dopo il via libera del giocatore, è arrivata anche l’intesa tra i due club, come confermato da Fabrizio Romano. Zaragoza approderà nella Capitale con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni: qualificazione della Roma alla prossima Champions League e un numero minimo di presenze del classe 2001.

In queste ore Roma e Bayern stanno procedendo allo scambio dei documenti per definire ogni dettaglio e chiudere ufficialmente l’operazione. Parallelamente, il Celta Vigo riceverà un indennizzo per la risoluzione anticipata dell’accordo. Zaragoza è atteso a Fiumicino nella notte, con arrivo previsto alle 00:50. Un rinforzo importante per l’attacco giallorosso: qualità, velocità e imprevedibilità al servizio della Roma, che continua a muoversi con decisione sul mercato.