Mercato Roma, i dettagli dell’affare Wijnaldum: prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni

Nelle prossime ore è atteso l’arrivo di Wijnaldum all’aeroporto di Ciampino. Sull’affare emergono nuovo dettagli come scrive su twitter Filippo Biafora del Il Tempo. La Roma prende il centrocampista olandese in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro. Come d’accordo il club francese pagherà al giocatore le mensilità di luglio e agosto.

Alti dettagli: l'#ASRoma prende #Wijnaldum in prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni. Non è stato inserito alcun obbligo condizionato. Il #Psg pagherà al giocatore le mensilità di luglio e agosto #Calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 4, 2022