La Roma è pronta ad accogliere un nuovo talento per rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini: Wesley, il promettente terzino destro classe 2003 del Flamengo, è atteso nella Capitale nelle prime ore di domani. Il calciatore dovrebbe atterrare poco prima delle 7 del mattino. L’operazione, che ha tenuto banco per settimane nel mercato giallorosso, si è finalmente sbloccata, portando a compimento una trattativa lunga e complessa.

Secondo quanto riporta Il Tempo l’accordo con il Flamengo è stato definito sulla base di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale di circa 30 milioni di euro, una cifra che testimonia la fiducia della Roma nel potenziale del giovane terzino. La chiusura della trattativa è stata possibile grazie all’individuazione di Emerson Royal come sostituto di Wesley da parte del club brasiliano, con l’ex Milan atteso in Brasile per finalizzare il suo trasferimento.