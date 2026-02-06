Il mercato continua a muovere anche le seconde linee e in casa Roma sono giorni di valutazioni sulle rotazioni della rosa, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. Tra i reparti coinvolti c’è anche quello dei portieri, dove le gerarchie si sono ormai definite.

Come riportato dal giornalista di TMW Marco Conterio, è ormai tutto fatto per l’addio di Devis Vásquez. Il portiere colombiano, arrivato soltanto sei mesi fa, è stato scavalcato nelle scelte da Pierluigi Gollini nel ruolo di vice Svilar ed è pronto a lasciare la Capitale.

La destinazione sarà il Besiktas, con il mercato turco ancora aperto: l’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un’uscita che permetterà alla Roma di alleggerire la rosa e al giocatore di trovare maggiore continuità.