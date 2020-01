Mercato Roma. Una squadra cinese voleva Fazio o Juan Jesus gratis. I giallorossi hanno rifiutato

Sul piede di partenza c’è un difensore centrale. Nei giorni scorsi una squadra cinese si sarebbe presentata dalla Roma con un’offerta per Juan Jesus o Fazio ma a costo zero, senza pagare il costo del cartellino. Petrachi avrebbe risparmiato l’ingaggio ma le offerte, soprattutto per Juan Jesus, non mancano, perciò ha declinato la proposta volendo guadagnare qualcosa dalla cessione di uno dei due. Lo riporta Ilcorrieredellosport.it