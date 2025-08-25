La Roma sta facendo sul serio per portare Jadon Sancho nella capitale. L’ala inglese, attualmente in forza al Manchester United, è diventata il principale obiettivo di mercato dei giallorossi, che stanno mettendo in campo tutte le loro risorse per convincerlo a vestire la maglia della squadra allenata da Gasperini.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X, il direttore sportivo giallorosso sta conducendo un’operazione di corteggiamento serrato. Massara, infatti, contatta personalmente Sancho ogni giorno, illustrandogli il progetto tecnico del club e il ruolo chiave che l’inglese potrebbe ricoprire nella rosa romanista. Un approccio diretto che dimostra quanto compagine giallorossa creda nel talento del classe 2000.

Sul fronte economico, la Roma sembra aver già trovato un’intesa di massima con il Manchester United. Da quasi un mese, infatti, è stato definito un accordo di trasferimento che prevede un’offerta di 18 milioni di euro più bonus. Il tempo, però, stringe. La Roma ha fissato una scadenza per la decisione definitiva di Sancho: entro mercoledì il giocatore dovrà comunicare la sua scelta.