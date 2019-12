Andrea Silipo, esterno che può ricoprire però tutti i ruoli d’attacco, è andato ufficialmente in prestito al Palermo di mister Pergolizzi. La squadra siciliana milita in Serie D e potrebbe essere l’occasione perfetta per il classe 2001 della Roma Primavera per fare il salto di qualità. Lo riporta l’account ufficiale del Palermo su twitter:

🔥 #Silipo è rosanero, benvenuto tra le aquile Andrea! 🦅 pic.twitter.com/wBRYFAJo0S — SSD Palermo Calcio (@Palermofficial) December 30, 2019