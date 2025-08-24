Mercato Roma: Tsimikas nel mirino, ma il Liverpool spinge per la vendita definitiva

La Roma continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025-26, con un occhio di riguardo alla fascia sinistra, dove il tecnico Gian Piero Gasperini cerca un’alternativa affidabile ad Angelino. Secondo quanto riportato da Liverpool.com, il nome caldo è quello di Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro greco del Liverpool, ma l’operazione si preannuncia complessa a causa delle divergenze tra le due società sulla formula del trasferimento.
La dirigenza giallorossa, guidata dal direttore sportivo Frederic Massara, ha avviato contatti con il Liverpool per portare Tsimikas nella Capitale. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi il giocatore con un prestito, possibilmente con diritto di riscatto, per garantire a Gasperini un’alternativa di esperienza senza gravare troppo sul bilancio, già vincolato dai paletti del Fair Play Finanziario.
La Roma vede in lui il sostituto perfetto per Anass Salah-Eddine, che non ha convinto durante il ritiro e sembra destinato a lasciare Trigoria, con il Cagliari in pole per un prestito con diritto di riscatto.