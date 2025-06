In casa Roma tiene banco il futuro di Angeliño, protagonista di una stagione positiva. I giallorossi, che lavorano alacremente sul mercato in entrata e in uscita, potrebbero presto dover fare i conti con un’offerta importante dall’Arabia Saudita.

Come riportato da Filippo Biafora, è in corso una trattativa tra la Roma e l’Al-Hilal per il terzino spagnolo. Il club saudita, che ha come prima scelta Theo Hernandez, ha virato su Angeliño e ha messo sul piatto un’offerta da circa 20 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Una cifra che, almeno per ora, non soddisfa del tutto la società capitolina.

Le parti sono comunque al lavoro per trovare un accordo in tempi rapidi, considerando che la finestra di mercato per la squadra saudita chiuderà presto in vista del Mondiale per Club. La Roma valuta il giocatore come una possibile pedina da sacrificare per fare cassa, ma non intende svenderlo. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.