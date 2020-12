Mercato, Roma tra El Shaarawy e Bernard. Per la fascia Montiel avanti su Soppy

Il mercato sta per iniziare e la Roma deve sbrogliare diversi nodi. Due su tutti: un trequartista ed un terzino destro, entrambi espressamente richiesti da Paulo Fonseca. Per il primo sono in piedi due opzioni. La prima è quella che porta al ritorno di Stephan El Shaarawy, mentre la seconda a Bernard.

Il Faraone vorrebbe tornare (lo voleva già in estate), ma la fumata bianca è ostacolata dallo Shanghai Shenhua, poco propenso a lasciar partire il classe ’94 in prestito gratuito sino al termine della stagione. La Roma cerca così alternative. Tra le diverse opzioni prese in considerazione c’è quella di Bernard. Il brasiliano – che Fonseca conosce dai tempi dello Shakthar – sta trovando poco spazio nell’Everton, così i contatti tra il tecnico giallorosso e l’agente, Adriano Spadoto, si sono intensificati.

Sulla fascia destra, invece, si guarda con attenzione Gonzalo Montiel, classe ’97 del River Plate. Il laterale argentino è gradito a Tiago Pinto (lo ha già cercato per il Benfica) ed al momento è in vantaggio su Soppy del Rennes. Lo riporta Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport.